Чесноков — о матче Медведева и Надаля: Рафа играл даже лучше, чем в Австралии. Потрясающе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Рафаэля Надаля в полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).
«Надаль играл потрясающе. Имел Даня столько брейк-пойнтов, но не сумел реализовать, потому что Рафа хорошо играл на них, не давал шансов. Плюс очень много двойных у Медведева.
Период после Австралии прошёл не до конца, Дане надо играть чаще, чтобы набрать форму. Но матч был отличный, достаточно посмотреть этот гейм на 3:2 во втором сете. Это был шедевр. Надаль играл сильнее и тактически более грамотно, чем даже в Австралии в финале. Медведев начал играть в настоящий теннис после 0:1 во втором сете. Но всё нормально, ничего страшного нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 февраля 2022
-
10:11
-
09:55
-
09:47
-
09:41
-
09:39
-
09:33
-
09:09
-
06:36
-
02:43
-
00:40
-
00:20
- 25 февраля 2022
-
23:15
-
22:05
-
21:21
-
20:07
-
20:00
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:59
-
14:43
-
12:07
-
11:24
-
11:14
-
10:17
-
09:43
-
09:40
-
09:28
-
08:44
-
08:18
-
07:33
-
05:14
-
04:59
-
04:47
-
03:25