Чесноков — о матче Медведева и Надаля: Рафа играл даже лучше, чем в Австралии. Потрясающе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Рафаэля Надаля в полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

«Надаль играл потрясающе. Имел Даня столько брейк-пойнтов, но не сумел реализовать, потому что Рафа хорошо играл на них, не давал шансов. Плюс очень много двойных у Медведева.

Период после Австралии прошёл не до конца, Дане надо играть чаще, чтобы набрать форму. Но матч был отличный, достаточно посмотреть этот гейм на 3:2 во втором сете. Это был шедевр. Надаль играл сильнее и тактически более грамотно, чем даже в Австралии в финале. Медведев начал играть в настоящий теннис после 0:1 во втором сете. Но всё нормально, ничего страшного нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.