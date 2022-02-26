Теннисист Стаховский записался в ряды украинской армии

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский записался в ряды национальной армии в связи с военным конфликтом с Россией, сообщает Sky Sports.

В последний раз Стаховский выходил на корт в квалификации Australian Open – 2022 13 января. Украинец проиграл американцу Джеффри-Джону Вулфу со счётом 3:6, 4:6, таким образом, он не смог отобраться в основную сетку турнира. Позднее Сергей официально объявил, что завершает профессиональную карьеру игрока.

Стаховский за свою карьеру восемь раз становился победителем турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде). Последний личный титул украинец завоевал в 2010 году. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — 3 раунд, наивысшая позиция в рейтинге ATP — 31-е место.