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Эшли Барти снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Эшли Барти снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила, что не выступит на турнирах WTA в Индиан-Уэллсе и Майами. По словам Барти, она не успела восстановиться после Открытого чемпионата Австралии.

«К сожалению, я не восстановилась после Открытого чемпионата Австралии и не смогла должным образом подготовиться к Индиан-Уэллсу и Майами, несмотря на свои надежды. Я решила отказаться от участия в обоих турнирах. На данный момент моя цель — представлять свою страну на предстоящем Кубке Билли Джин Кинг в апреле», — приводит слова австралийской спортсменки пресс-служба WTA.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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