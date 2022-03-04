Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Эшли Барти обратилась к народу Украины

Первая ракетка мира Эшли Барти обратилась к народу Украины
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти обратилась к народу Украины.

«Куда более важно, что это были тяжёлые недели как для Австралии, так и для всего мира. Посылаю все свои мысли и наилучшие пожелания штатам Квинсленд и Новый Южный Уэльс, которые пострадали от разрушительных наводнений.

Обращаюсь к народу Украины, особенно к моим друзьям в теннисной семье, — мы все думаем о вас и надеемся на мир», — приводит слова австралийской спортсменки пресс-служба WTA.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

Джокович потерял 1-е место, спонсора и тренера. Зато он сможет сыграть на «Ролан Гаррос»! Джокович потерял 1-е место, спонсора и тренера. Зато он сможет сыграть на «Ролан Гаррос»!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022