Первая ракетка мира Эшли Барти обратилась к народу Украины
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти обратилась к народу Украины.
«Куда более важно, что это были тяжёлые недели как для Австралии, так и для всего мира. Посылаю все свои мысли и наилучшие пожелания штатам Квинсленд и Новый Южный Уэльс, которые пострадали от разрушительных наводнений.
Обращаюсь к народу Украины, особенно к моим друзьям в теннисной семье, — мы все думаем о вас и надеемся на мир», — приводит слова австралийской спортсменки пресс-служба WTA.
В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
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