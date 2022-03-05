Украинка Ястремская: не ожидала, что меня будут так поддерживать

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, комментируя выход в финал турнира в Лионе (Франция), рассказала о поддержке, которую она получила во Франции. Ранее спортсменка сообщила, что она с сестрой бежала из Украины после начала известных событий.



В полуфинале турнира Ястремская обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.



«Это был очень тяжёлый матч. В третьем сете, когда у меня был матчбол, я начала терять свою игру. Было какое-то безумие. Мне казалось, что это всё. Что у меня уже нет сил. Но затем меня начали все поддерживать. И в ту секунду я почувствовала, что всё могу.



Когда я в «Инстаграме» выложила фотографии, сообщила, что покинула свой дом, я получила много сообщений из Франции и со всего мира. Но не ожидала, что у меня будет такая поддержка здесь», — цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

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