Украинская теннисистка Ястремская рассказала о проблемах со сном

Украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что испытывает проблемы со сном на фоне политических событий. По словам спортсменки, ей сложно спать по ночам.



«Я постоянно слежу за новостями. Иногда мне ночью приходят сообщения, я читаю о том, что происходит. Особенно интересуюсь происходящим в моём городе. Плохо сплю, просыпаюсь уставшей.



Но дух сейчас очень силён. Я могу справиться с любыми проблемами. Я — украинка, мы очень сильные. Каждую победу посвящаю своей стране. По сравнению с тем, что сейчас происходит, спорт не имеет особого значения», — цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.



Напомним, Ястремская вышла в финал турнира в Лионе (Франция). Там она встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Новость по теме Украинка Ястремская: не ожидала, что меня будут так поддерживать