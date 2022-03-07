Доминик Тим объяснил, почему решил отложить возвращение на корт

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал решение пропустить турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами (США). Ранее стало известно, что австриец вернётся на корт к грунтовому сезону. В последний раз он участвовал в турнирах ещё в июне 2021 года. После этого он лечил травму запястья.
«В последние недели у меня были действительно хорошие тренировки. Моё запястье в полном порядке. Чувствую себя всё лучше и лучше. Но я всё равно решил сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы начать сезон на грунтовых кортах. На песчаном покрытии я чувствую себя лучше всего, поэтому это лучший вариант начала сезона», — написал Тим в соцсетях.
В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона.
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