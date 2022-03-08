Навратилова — об Остапенко: она до сих пор страдает от качества своей подачи

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова поделилась мыслями о перспективах латвийской спортсменки Елены Остапенко на ближайших турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

«Что касается Остапенко, то она до сих пор страдает от качества своей подачи. Большинство вводов мяча в игру идут на «раз-два». А у неё подача выглядит как «раз-два-три-четыре». Она так и не смогла наладить этот компонент, что отрицательно сказывается на игре в целом. Если хромает подача, то это тянет тебя ко дну. А когда у неё получается справиться с этой проблема, то… Елена принимает мячи рано, она бесстрашна. Если промахивается с первой попытки, то бьёт ещё сильнее в следующий раз. Она сбивает соперниц с ритма игры. И думаю, что ей больше подойдут быстрые корты в Майами», — приводит слова Навратиловой WTATennis.com.