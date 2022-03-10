Чесноков считает Рублёва одним из фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков, являющийся финалистом турнира в Индиан-Уэллсе в 1992 году, поделился мнением о перспективах россиянина Андрея Рублёва. Чесноков назвал Рублёва одним из фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе.



«Отсутствие Джоковича точно негативно скажется на турнирном раскладе. Но теперь достаточно много шансов на победу у всех. Рублёв — в том числе один из фаворитов турнира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее стало известно, что вторая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит соревнования. Он не сможет прилететь в США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Ранее по этой же причине он пропустил Australian Open.

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