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Даниил Медведев ответил на недовольство, вызванное участием россиян в турнирах ATP и WTA

Даниил Медведев ответил на недовольство, вызванное участием россиян в турнирах ATP и WTA
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Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о справедливости нахождения российских теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где им разрешено выступать под нейтральным флагом.

Ранее украинка Марта Костюк заявила, что ей «грустно, когда она видит игроков из России на турнирах».

«Во-первых, это определённо решать не мне. Я исхожу из правил. Я не могу пойти против них и делать что-то иначе. Прямо сейчас правила гласят, что мы можем выступать под нейтральным флагом.

Да, я хочу заниматься своим любимым видом спорта. Пока у меня есть такая возможность, я буду пытаться играть для фанатов, для других людей и, конечно же, для себя.

Кроме того, я думаю, что теннис – очень индивидуальный вид спорта. В других, более командных видах спорта мы видим больший упор на национальные команды.

Пока у меня есть возможность, я буду играть. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

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