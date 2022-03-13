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Стал известен следующий соперник Даниила Медведева в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стал известен следующий соперник Даниила Медведева в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Определился соперник первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Им станет 26-й сеяный турнира, француз Гаэль Монфис.

В ночь с 12 на 13 марта Монфис во втором круге «Мастерса» обыграл 40-го номера рейтинга, серба Филипа Краиновича в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Матч 26-летнего Медведева и 35-летнего Монфиса должен пройти завтра, 14 марта.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в статусе первой ракетки мира. В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

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