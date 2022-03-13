Чесноков: Медведев не дал шанса своему сопернику. Поставил стенку и легко выиграл

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал дебютный матч соотечественника, чемпиона US Open-2021 Даниила Медведева в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:2.

«Видел матч Дани. Очень уверенно, нормально, шансов сопернику не дал. Осадок с прошлого года на этом турнире остаётся, когда Медведев проиграл Димитрову, хотя шёл к победе. Думаю, такого не повторится. Соперник вышел, начать стрелять по углам, но Даня поставил стенку, поддавил и легко выиграл. Молодец», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.