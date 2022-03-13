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Бадоса — о матче с Мартинцовой: я смогла показать, насколько сильно улучшила свою игру

Бадоса — о матче с Мартинцовой: я смогла показать, насколько сильно улучшила свою игру
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Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своих ощущениях после матча с чешкой Терезой Мартинцовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, что это был очень тяжёлый матч. Как я уже говорила, за историю наших противостояний я не выиграла у неё ни одного сета, поэтому очень волновалась. Я хочу хорошо здесь выступить, поэтому очень довольна и счастлива тем, через что мне пришлось пройти во время сегодняшнего матча.

Считаю, что сегодня была определённая разница с нашей предыдущей встречей, прошедшей более года назад. Думаю, что мне удалось измениться и ментально, и физически, а матч был очень энергозатратным. Полагаю, что я смогла показать, насколько сильно улучшила свою игру. Очень довольна и этим, и своим общим прогрессом за последний год», — приводит слова Бадосы WTAtennis.org.

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