Рублёв стал вторым теннисистом в мире по количеству сданных в 2021 году допинг-проб

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв в 2021 году сдал 26 проб на допинг. Такие данные приводит Международная федерация тенниса (ITF) в своём статистическом отчёте о количестве проведённых допинг-тестов в 2021 году.
Всего было сделано 6636 тестов (на 3354 больше, чем в 2020 году). Лидерами по числу сданных проб стали Барбора Крейчикова (36) у женщин и Ричардас Беранкис (27) у мужчин.
Количество допинг-проб, сданных Рублёвым, больше, чем у других теннисистов из первой десятки рейтинга АТР. В женском туре среди россиянок наибольшее число проб сдала Елизавета Коклина — 35.
ITF 1 марта объявила о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси (БТФ) в организации. Спортсмены этих стран могут принимать участие в турнирах только под нейтральным флагом.
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