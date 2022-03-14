Рублёв стал вторым теннисистом в мире по количеству сданных в 2021 году допинг-проб

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв в 2021 году сдал 26 проб на допинг. Такие данные приводит Международная федерация тенниса (ITF) в своём статистическом отчёте о количестве проведённых допинг-тестов в 2021 году.

Всего было сделано 6636 тестов (на 3354 больше, чем в 2020 году). Лидерами по числу сданных проб стали Барбора Крейчикова (36) у женщин и Ричардас Беранкис (27) у мужчин.

Количество допинг-проб, сданных Рублёвым, больше, чем у других теннисистов из первой десятки рейтинга АТР. В женском туре среди россиянок наибольшее число проб сдала Елизавета Коклина — 35.

ITF 1 марта объявила о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси (БТФ) в организации. Спортсмены этих стран могут принимать участие в турнирах только под нейтральным флагом.