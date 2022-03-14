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Австралия заменит Россию на Кубке Билли Джин Кинг

Австралия заменит Россию на Кубке Билли Джин Кинг
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Международная федерация тенниса сообщила, что сборную России на Кубке Билли Джин Кинг заменит команда Австралии. Российскую сборную ранее отстранили от соревнований после начала военной спецоперации.

Сборная России автоматически получила место в финальной стадии турнира как действующий чемпион. Но после отстранения было решено, что место россиянок займут австралийки. Команда Австралии имеет самый высокий рейтинг среди сборных, уступивших в полуфинале предыдущего розыгрыша турнира.

Таким образом, сборная Австралии не будет участвовать в квалификации. А команда Словакии, которая должна была сыграть с Австралией, автоматически выйдет в финальную стадию.

Аналогичная ситуация будет и с Беларусью, которую также отстранили от участия в турнире. Белорусские теннисистки должны были сыграть с бельгийками. Они теперь выйдут в финал напрямую.

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