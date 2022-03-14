Австралия заменит Россию на Кубке Билли Джин Кинг

Международная федерация тенниса сообщила, что сборную России на Кубке Билли Джин Кинг заменит команда Австралии. Российскую сборную ранее отстранили от соревнований после начала военной спецоперации.
Сборная России автоматически получила место в финальной стадии турнира как действующий чемпион. Но после отстранения было решено, что место россиянок займут австралийки. Команда Австралии имеет самый высокий рейтинг среди сборных, уступивших в полуфинале предыдущего розыгрыша турнира.
Таким образом, сборная Австралии не будет участвовать в квалификации. А команда Словакии, которая должна была сыграть с Австралией, автоматически выйдет в финальную стадию.
Аналогичная ситуация будет и с Беларусью, которую также отстранили от участия в турнире. Белорусские теннисистки должны были сыграть с бельгийками. Они теперь выйдут в финал напрямую.
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