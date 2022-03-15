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Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, одержавшим 400 побед на Мастерсах

Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, одержавшим 400 побед на Мастерсах
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35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль (4-й номер рейтинга), одержавший победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (29-й номер рейтинга), стал рекордсменом турниров серии Мастерс.

Для Надаля эта победа стала юбилейной – 400-й в этой категории турниров. Его ближайший преследователь – швейцарец Роджер Федерер (381), далее идут Новак Джокович (374), Энди Маррей (219) и Андре Агасси (209).

Отметим, что Надаль одержал свою первую победу на Мастерс в 16-летнем возрасте на турнире в Монте-Карло в 2003 году.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Надаль встретится с американцем Райлли Опелкой. Встреча пройдёт в среду, 16 марта.

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