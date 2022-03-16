Чесноков: Рублёв может выиграть Индиан-Уэллс. Своей игрой он напоминает мне Агасси

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы соотечественника Андрея Рублёва выиграть текущий «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Рублёв может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки. Это давление на любого игрока. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублёв его сносит.

Андрей нашёл свою форму. Начинает показывать теннис всё лучше и лучше. На этом турнире его будет сложно остановить. Да, может проиграть, но сопернику, чтобы победить его, нужно будет пройти очень сложный путь», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.