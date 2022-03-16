Виктория Азаренко удалила свои аккаунты в социальных сетях после поражения в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко удалила свои аккаунты в социальных сетях после вылета с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, в третьем круге Азаренко проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 4:6. Виктория расплакалась по ходу второго сета, когда ей потребовалась медицинская помощь.
Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, выступала в Индиан-Уэллсе под нейтральным флагом в связи с санкциями ITF. Перед стартом соревнований белоруска эмоционально высказалась о проведении специальной военной операции на Украине.
Примечательно, что в прошлом году в Индиан-Уэллсе Азаренко дошла до финала, где проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).
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