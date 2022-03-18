Вероника Кудерметова уступила Пауле Бадосе в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись представительница Испании Паула Бадоса и россиянка Вероника Кудерметова.

Встреча завершилась победой 7-й ракетки мира Бадосы со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 23 минуты.

На счету 24-го номера женского мирового рейтинга Кудерметовой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 нереализованный брейк-пойнт. У Бадосы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Паула Бадоса встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее сегодня, 18 марта, оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является именно Бадоса.

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