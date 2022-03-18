Бадоса прокомментировала победу в матче с Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:2. Бадоса ранее трижды проигрывала Кудерметовой.
«Я уже встречалась здесь с Кудерметовой три года назад. И тогда проиграла 6:2, 6:2. Представьте, как я сейчас счастлива. Я думаю, что этот корт немного магический. Или он даёт свою магию мне.
Раньше я постоянно допускала в матчах с ней одинаковые ошибки. Я не хотела повторить их в четвёртый раз. Я начала матч, отлично подавая. Думаю, что это стало залогом успеха. Я играла агрессивно, сковывала соперницу. Когда она начинала сама играть более агрессивно, я пыталась отбивать все мячи», — цитирует Бадосу Tennis.com.
Следующей соперницей Бадосы станет гречанка Мария Саккари.
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