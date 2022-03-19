Чесноков: не вижу, за счёт чего Фритц может выиграть у Рублёва в полуфинале Индиан-Уэллса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков дал прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с американцем Тейлором Фритцем.
«В первом сете Димитров пободался, побрыкался, а потом развалился. Не было такого, когда можно было сказать, что у Димитрова были шансы. Самый лучший гейм, что сыграл Димитров, был на подаче Рублёва.
Для меня Фритц вполне известный теннисист. Рублёв выглядит солиднее и должен быть в финале. Фритц тяжело играет на турнире: еле-еле выиграл Мунара, потом в решающий момент обыграл де Минора. Для Фритца большое достижение, что он дошёл до полуфинала. Не вижу, за счёт чего он может выиграть у Рублёва. Андрей начнёт добавлять в скорости, и тот не справится. Думаю, Андрей просто растянет Фритца по всему корту, и он не будет успевать, чтобы отрабатывать мячи.
Говоря о другой паре, Алькарас играет очень здорово, просто феноменально. Для меня будет очень интересно, кто выйдет в финал. Не уверен, что это стопроцентно будет Надаль», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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