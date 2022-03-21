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Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса

Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм», после того как проиграл американцу Тейлору Фритцу в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). Надаль потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Поздравляю Тейлора Фритца с победой у себя дома в Калифорнии и с его первым турниром ATP-1000. Я продолжу усердно трудиться и вернусь в это потрясающее место, на этот потрясающий турнир в следующем году.

Спасибо потрясающей публике и прекрасной организации. Это определённо теннисный рай, и Индиан-Уэллс — особенное место», — написал испанец, прикрепив текст к фото, сделанному после матча с Фритцем.

Фото: «инстаграм» рафаэля надаля

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