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Чесноков — о поражении Надаля: Фритц показал лучший теннис в жизни

Чесноков — о поражении Надаля: Фритц показал лучший теннис в жизни
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение испанского теннисиста Рафаэля Надаля от представителя США Тейлора Фритца в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль проиграл со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Фритц на этом турнире показал свой лучший теннис в жизни. Всё пробивал, всё летело, у него попёрло. Лучше тенниса в его исполнении я не видел.

Надаль и так сделал невероятное. Он должен был вылетать ещё от Корды, потом с Кирьосом была тяжёлая игра, потом с Алькарасом. Фритц его переиграл всеми ударами. Если он продолжит в том же духе, то закрепится в топ-10», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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