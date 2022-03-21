Чесноков — о поражении Надаля: Фритц показал лучший теннис в жизни

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение испанского теннисиста Рафаэля Надаля от представителя США Тейлора Фритца в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль проиграл со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Фритц на этом турнире показал свой лучший теннис в жизни. Всё пробивал, всё летело, у него попёрло. Лучше тенниса в его исполнении я не видел.

Надаль и так сделал невероятное. Он должен был вылетать ещё от Корды, потом с Кирьосом была тяжёлая игра, потом с Алькарасом. Фритц его переиграл всеми ударами. Если он продолжит в том же духе, то закрепится в топ-10», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.