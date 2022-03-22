Тарпищев: сетка Медведева на «Мастерсе» в Майами позволяет вернуть статус первой ракетки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о жеребьёвке грядущего турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Сетка нормальная для Медведева. Она позволяет вернуть первую строчку. До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает. Потенциальная игра с Марреем во втором круге? Если Даня покажет свой нормальный теннис, то легко его пройдёт.
Рублёву главное восстановиться в эмоциональном плане после неплохих двух недель. Кирьос во втором раунде — это непредсказуемый вариант. Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей сможет справиться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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