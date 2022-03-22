Вернёт ли Даниил Медведев 1-ю строчку рейтинга? 8 причин следить за «Мастерсом» в Майами

Вторая половина марта в теннисном календаре традиционно отведена под «Мастерс» в Майами – это продолжение так называемого «Солнечного дубля», начатого в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

«Мастерс» в Солнечном штате

В Майами вот-вот начнётся розыгрыш второго в сезоне «Мастерса» с сеткой на 96 теннисистов и 7 кругов. Как и Индиан-Уэллс, этот турнир частенько называют неофициальным пятым «шлемом». Он также проходит в течение двух недель, и на одних и тех же кортах одновременно сражаются и мужчины, и женщины. 32 сеяных теннисиста пропускают первый раунд и вступают в борьбу со второго круга.

Связку Индиан-Уэллс – Майами называют «Солнечным дублем», поскольку первый из них проводится в жаркой Калифорнии на Западном побережье США, а второй – на полуострове Флорида на Восточном побережье, где собственно и расположен этот Солнечный штат. Турнир впервые был проведён в 1985 году в Делрей-Бич, в следующем сезоне – в Бока-Вест, с 1987-го по 2018-й разыгрывался на острове Ки-Бискейн в Майами, а в 2019-м переехал в Майами-Гарденс на арену «Hard Rock Stadium», где проводит свои матчи клуб НФЛ «Майами Долфинс».

Рекордсмены Майами

В истории турнира в Майами было несколько игроков, которые добивались здесь феноменальных успехов. У мужчин по шесть раз побеждали американец Андре Агасси и серб Новак Джокович, четыре раза выигрывал титул швейцарец Роджер Федерер, трижды – Пит Сампрас из США. Любопытно, что у Джоковича больше всех «Солнечных дублей», то есть побед в один год и в Индиан-Уэллсе, и в Майами – четыре (2011, 2014-2016). Три подобных успеха на счету Федерера (2005, 2006, 2017). У женщин тоже есть своя рекордсменка – американка Серена Уильямс побеждала здесь восемь раз. Пять титулов у немки Штеффи Граф, по три – у Винус Уильямс и Виктории Азаренко. Два последних титула выиграла австралийка Эшли Барти (2019, 2021), но в этот раз она не принимает участие в турнире по личным причинам.

Русские красавицы и Николай Давыденко

Среди победителей турнира в Майами были и россияне. В 2008 году чемпионом стал Николай Давыденко, уверенно обыгравший в финале Рафаэля Надаля – 6:4, 6:2. Среди женщин в 2006 году отличилась Светлана Кузнецова. Ещё у целой группы русских красавиц были выходы в финал Майами – у Анны Курниковой (1998), Елены Дементьевой (2004), Марии Шараповой (2005, 2006, 2011-2013) и той же Кузнецовой (2016).

Вернёт ли Медведев первое место?

По итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев потерял первое место в рейтинге ATP, на котором продержался три недели. Для того чтобы остаться на вершине по итогам калифорнийского турнира, россиянину нужно было добраться до 1/4 финала. Он эту задачу не выполнил, оступившись в третьем круге. Теперь, чтобы после Майами вернуть лидерство, Медведев должен дойти как минимум до полуфинала.

Джокович и Надаль – мимо

В сетке Индиан-Уэллса изначально были два многократных чемпиона турниров «Большого шлема» — Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Но Новака опять не допустили до турнира из-за его нежелания вакцинироваться. Напомним, по такой же причине ему не позволили сыграть на Australian Open.

Не сыграет он и в Майами. А вот Надаль, который в Индиан-Уэллсе дошёл до финала, заранее снялся с флоридского «Мастерса» из-за опасения усугубить травму ноги. Помимо Надаля и Джоковича, «Мастерс» в Майами пропустят также Роджер Федерер, Доминик Тим, Кей Нисикори и другие.

$ 1,2 млн для чемпиона

«Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами стараются вести единую политику в отношении призовых. При этом традиционно сохраняется принцип равенства выплат для мужчин и женщин. Общая сумма денег, выделенная на вознаграждения игрокам в Майами, составляет внушительные $ 16 953 510. Участник или участница первого круга получат по $ 18 200, а чемпион и чемпионка – по $ 1 231 245.

Расклад мужской сетки

В отсутствие Джоковича и Надаля сетку возглавили вторая ракетка мира Даниил Медведев (первый номер посева) и четвёртая ракетка мира Александр Зверев (2). По результатам жеребьёвки в верхнюю половину — к Медведеву — попал грек Стефанос Циципас (3), а в нижнюю – итальянец Маттео Берреттини (4). Если до 1/4 финала дойдут все представители топ-8 посева, то пары будут выглядеть так: Медведев (1) – поляк Хуберт Хуркач (8), Циципас (3) – канадец Феликс Оже-Альяссим (7), россиянин Андрей Рублёв (5) – Берреттини (4) и норвежец Каспер Рууд (6) – Зверев (2). Со второго круга начнут борьбу ещё два сеяных представителя России – Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (29).

Расклад женской сетки

В женском турнире, кроме чемпионки двух последних розыгрышей и первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии, не принимают участия также чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, россиянки Анастасия Павлюченкова, Варвара Грачёва и другие. Сетку возглавили Арина Соболенко из Беларуси (первый номер посева) и Ига Свёнтек из Польши (2). В турнире участвуют четыре россиянки, три из которых начнут выступления со второго круга – Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (25) и Людмила Самсонова (29). Екатерина Александрова стартует с первого круга. В финал квалификации пробились также Вера Звонарёва, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Вот 8 причин, почему надо следить за «Мастерсом» в Майами-2022. Турнир пройдёт с 22 марта по 3 апреля.