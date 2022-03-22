Чесноков: слова Фритца про травму — цирк и анекдот! В Майами его опустят с неба на землю

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков резко высказался о победе американца Тейлора Фритца в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Можно кому угодно рассказывать сказки по поводу травмы. Зачем Фритц тогда играл? Пусть он американцам это рассказывает. Мог бы сняться. Для меня его слова просто смешны. Цирк! Анекдот! В Майами его опустят с седьмого неба на землю. Пусть обыграет голландца ван де Зандсхулпа.

Где ты был раньше? Почему ты не первый игрок в мире, если с травмой обыгрываешь Надаля в финале «Мастерса»? В таком случае ты вообще гениальный игрок и должен выигрывать все турниры ATP до конца года», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.