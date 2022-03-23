Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 25 лет. На данный момент она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я играю в теннис с раннего возраста. Я просто хочу пожить обычной подростковой жизнью, и в целом, насладиться нормальной жизнью. Теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей», — цитирует Барти WTA Tennis.
В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 23 марта 2022
-
06:05
-
03:30
-
02:28
-
00:48
-
00:32
- 22 марта 2022
-
23:51
-
23:39
-
22:59
-
22:53
-
22:13
-
22:01
-
21:06
-
20:47
-
19:45
-
19:33
-
17:29
-
17:14
-
15:00
-
12:01
-
11:47
-
11:01
-
10:32
-
10:06
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2022
-
23:47
-
23:28
-
22:23
-
22:19
-
21:40