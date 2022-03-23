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Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 25 лет. На данный момент она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я играю в теннис с раннего возраста. Я просто хочу пожить обычной подростковой жизнью, и в целом, насладиться нормальной жизнью. Теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей», — цитирует Барти WTA Tennis.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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