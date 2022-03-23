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Арина Соболенко отреагировала на уход Эшли Барти из тенниса

Арина Соболенко отреагировала на уход Эшли Барти из тенниса
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Делить с тобой корт было настоящим удовольствием! Какой невероятный путь! Надеюсь, тебе понравился Porsche, на котором ты уехала от меня. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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