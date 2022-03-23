Стефанос Циципас признался, что его шокировал уход Эшли Барти из тенниса

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Объявление Эшли Барти о завершении карьеры стало для меня шоком. Я нашёл его в своих социальных сетях, просто прокручивая ленту. Посмотрел видео. Я смотрел его с недоверием, потому что просто не мог поверить в то, что увидел», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы). Помимо этого, в активе австралийки – 13 титулов на уровне WTA в одиночном разряде.

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