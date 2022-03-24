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Тренер Серены Уильямс оценил шансы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема»

Тренер Серены Уильямс оценил шансы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема»
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Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, поделился мнением о шансах первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Сербский теннисист 20 раз выигрывал мэйджоры. Столько же побед на ТБШ у швейцарца Роджера Федерера, а у Рафаэля Надаля на один титул больше.

«До Australian Open Новак был в преимущественном положении. Он самый молодой из этого трио, в последние четыре сезона он выигрывал в среднем по два ТБШ в год.

Он запросто может играть ещё три или четыре года. Он пребывает в прекрасных физических кондициях. Это может привести к тому, что он завоюет 25 или даже 30 титулов на ТБШ», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

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