Кирьос: Барти хочет стремиться к другой мечте в жизни, это её выбор

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение соотечественницы Эшли Барти завершить карьеру. 25-летняя австралийка, занимающая первое место в рейтинге WTA, объявила об уходе из спорта накануне, 23 марта.



«Если честно, это невероятно. Когда я узнал об этом, был удивлён. Конечно, у меня есть собственное мнение, но это — её жизнь, она имеет право решать самостоятельно, что хочет с ней делать.



Барти достигла в карьере больше, чем большинство теннисистов в мире. Я не думаю, что кто-то имеет право говорить ей, что делать. Она хочет стремиться к другой мечте. Это её выбор», — цитирует Кирьоса ATP Tour.

Барти является трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2022 году она выиграла Australian Open.