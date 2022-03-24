Тренер Барти: Эшли хотела уйти ещё после победы на «Ролан Гаррос» в 2019 году

Крейг Тиззер, тренер австралийской теннисистки Эшли Барти, прокомментировал решение спортсменки завершить карьеру в 25-летнем возрасте. По словам специалиста, он был готов к такому развитию событий. Тиззер отметил, что первая ракетка мира хотела уйти ещё после победы на «Ролан Гаррос» в 2019 году.



«В 2019 году она сказала мне: «Я могу теперь завершить карьеру?» Я ответил: «Погоди, я не готов к этому».



Сейчас её решение не стало для меня шоком. Эш делает то, что считает правильным. Когда мы только начали нашу работу, она сразу хотела делать так, как ей видится правильным. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы уйти. Я не думаю, что у неё оставался запас энергии», — цитирует Тиззера Reuters.