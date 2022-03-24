Тренер Барти рассказал, когда она потеряла мотивацию в теннисе

Крейг Тиззер, тренер австралийской теннисистки Эшли Барти, завершившей карьеру в 25-летнем возрасте, признался, что у спортсменки были проблемы с мотивацией в последнее время. По словам тренера, Барти начала терять мотивацию после того, как неудачно выступила в одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине (Китай). Там же она завоевала бронзовые медали в парном разряде.



«Я чувствовал, что она забралась по лестнице туда, где хотела бы. А после этого стало сложно сохранять её мотивацию.



Самым сложным для меня был вопрос мотивации. Было нелегко сохранять в ней эту искру. Иногда казалось, что ей вообще неважно, выиграла она или проиграла», — цитирует тренера Reuters.

Ранее Барти сообщила, что у неё нет сил для продолжения карьеры.