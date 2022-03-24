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Эшли Барти ответила на вопрос о возможном возвращении в теннис

Эшли Барти ответила на вопрос о возможном возвращении в теннис
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA, австралийская теннисистка Эшли Барти ответила на вопрос, возможно ли её возвращение в спорт. Вчера, 23 марта, 25-летняя Барти объявила о завершении карьеры.

«Ну, никогда не говори «никогда». Впереди ещё много времени», — приводит слова спортсменки Evening Standard.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

Ранее стало известно, когда Эшли Барти официально перестанет быть первой ракеткой мира.

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