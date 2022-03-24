Свёнтек: я плакала, узнав о завершении карьеры Барти

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру. Ранее 25-летняя Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, сообщила об уходе из спорта.
«Вы уже знаете, что я люблю поплакать. И я плакала, когда узнала о её уходе. Я была в смятении.
Я ориентировалась на Эшли, когда думала о её игре, её психологическом состоянии. Мне грустно. Было бы здорово соревноваться с ней в следующие годы, становиться лучше и лучше. Я надеялась, что однажды смогу её победить. Нам будет её не хватать, это точно.
Я уже была напугана, когда узнала, что теперь могу стать первой ракеткой мира. Но сейчас мне нужно меньше думать об этом, а сосредоточиться на подготовке к следующему турниру», — цитирует Свёнтек Tennis365.
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