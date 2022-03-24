Свёнтек станет первой ракеткой мира, если одержит хотя бы одну победу в Майами

Польская теннисистка Ига Свёнтек с большой долей вероятности станет первой ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA. Она сменит во главе рейтинга австралийку Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25-летнем возрасте. Свёнтек станет первой ракеткой мира, если выиграет хотя бы один матч на турнире в Майами (США).
Соперницей Свёнтек в Майами будет Виктория Голубич. Если Свёнтек уступит в матче второго круга, то её обойти сможет только испанка Паула Бадоса. И то это произойдёт лишь в том случае, если она завоюет титул.
Обновлённый рейтинг WTA будет опубликован 4 апреля.
Рейтинг WTA. 21 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.
2 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 5776.
3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085.
4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5033.
5 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 4862.
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