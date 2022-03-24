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Коккинакис: хотел бы, чтобы Барти объявила о завершении карьеры в микрофон после финала АО

Коккинакис: хотел бы, чтобы Барти объявила о завершении карьеры в микрофон после финала АО
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Победитель Australian Open — 2022 в парном разряде Танаси Коккинакис прокомментировал решение своей соотечественницы, первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.

«Она всего добилась в этом спорте и заслужила это. Я очень хорошо знаю её агента и её семью. Её отец всегда поздравляет меня, когда я побеждаю, он всегда отлично ко мне относился, и у них замечательная семья. Я желаю ей всего самого лучшего в дальнейшем.

Теннису однозначно будет её не хватать. Единственное, если бы я был на её месте, я бы хотел, чтобы она объявила о завершении карьеры в микрофон после победы на Открытом чемпионате Австралии. Это было бы классно! Она заслуживает этого. Она крутой игрок. Я не исключаю, что она вернётся и, возможно, снова будет играть, но это ещё посмотрим», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт ATP.

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