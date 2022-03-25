В Нью-Йорке отменили обязательную вакцинацию, у Джоковича есть шанс сыграть на US Open

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отменил постановление, которое запрещает выступать невакцинированным спортсменам. Таким образом, первая ракетка мира серб Новак Джокович, по всей видимости, сможет выступить на US Open.



Напомним, сербский теннисист из-за правил обязательной вакцинации был вынужден пропустить Australian Open. Его депортировали из Австралии и аннулировали визу.



В дальнейшем Джокович так и отказался от вакцинации. Серб заявил, что будет пропускать турниры, но не откажется от своих убеждений. По этой причине он пропускает турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами. Из-за отказа от участия в соревнованиях он лишился статуса первой ракетки мира, которая перешла к россиянину Даниилу Медведеву. Но в дальнейшем российский теннисист опустился на второе место в рейтинге.

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