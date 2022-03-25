Свёнтек: не думала, что смогу стать первой ракеткой мира так быстро
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая уже в ближайшее время может стать первой ракеткой мира, призналась, что не рассчитывала на такое. Ранее первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Теперь Свёнтек достаточно одной победы на турнире в Майами, чтобы подняться на первое место.
«Если честно, я даже не знала, что можно быть исключённой из рейтинга. Я не следила за спортсменами, которые завершают карьеру. Но я не хочу много говорить об этом, так решила Эшли, она имеет право.
Конечно, стать первой ракеткой мира — особенное чувство. Я никогда не думала, что это произойдёт так быстро, да ещё и таким образом», — цитирует Свёнтек Tennis.com.
Напомним, что Барти решила завершить карьеру в 25-летней логике.
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