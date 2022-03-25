Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек: не думала, что смогу стать первой ракеткой мира так быстро

Свёнтек: не думала, что смогу стать первой ракеткой мира так быстро
Комментарии

Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая уже в ближайшее время может стать первой ракеткой мира, призналась, что не рассчитывала на такое. Ранее первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Теперь Свёнтек достаточно одной победы на турнире в Майами, чтобы подняться на первое место.

«Если честно, я даже не знала, что можно быть исключённой из рейтинга. Я не следила за спортсменами, которые завершают карьеру. Но я не хочу много говорить об этом, так решила Эшли, она имеет право.

Конечно, стать первой ракеткой мира — особенное чувство. Я никогда не думала, что это произойдёт так быстро, да ещё и таким образом», — цитирует Свёнтек Tennis.com.

Напомним, что Барти решила завершить карьеру в 25-летней логике.

Новость по теме
Эшли Барти поделилась мнением о Свёнтек, которая может стать 1-й ракеткой мира вместо неё
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022