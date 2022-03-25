Тренер Серены Уильямс высказался о воссоединении Маррея и Лендла

Известный тренер Патрик Муратоглу, работающий с американкой Сереной Уильямс, поделился мнением о воссоединении шотландца Энди Маррея и Ивана Лендла. Теннисист и тренер начали сотрудничать уже в третий раз.



«Я был сильно удивлён, что Маррей и Лендл начали снова работать, ведь они расходились уже дважды. Сейчас Энди тяжелее выиграть турнир «Большого шлема», учитывая, что он перенёс операцию. Но наверняка Иван сейчас очень рад, видя мотивацию Маррея.



То, что делает Маррей, действительно вдохновляет. Он всегда был таким.



Невероятно, что он во времена Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера выиграл три турнира «Большого шлема». Невероятно, что он был первой ракеткой мира. Всё это показывает, насколько он великий боец», — цитирует Муратоглу Sky Sports.

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