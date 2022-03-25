Чешка Вондроушова снялась с турнира в Майами из-за вируса. Её заменит украинка Цуренко

33-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США) из-за вирусного заболевания.
Вондроушова во втором круге соревнований должна была сыграть с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Чешскую теннисистку на турнире заменит лаки-лузер, украинка Леся Цуренко.
Напомним, вчера, 24 марта, с основной стадии женского турнира в Майами снялись Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Камила Джорджи.
Финал соревнований запланирован на 3 апреля. Борьбу за титул продолжают россиянки Анна Калинская, Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Самсонова сегодня в 21:00 мск проведёт свой первый матч на турнире с американкой Мэдисон Бренгл.
Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.
- 25 марта 2022
-
22:04
-
20:47
-
20:33
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
-
07:12
-
06:22
-
02:59
-
02:02
-
01:10