Чешка Вондроушова снялась с турнира в Майами из-за вируса. Её заменит украинка Цуренко

33-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США) из-за вирусного заболевания.

Вондроушова во втором круге соревнований должна была сыграть с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Чешскую теннисистку на турнире заменит лаки-лузер, украинка Леся Цуренко.

Напомним, вчера, 24 марта, с основной стадии женского турнира в Майами снялись Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Камила Джорджи.

Финал соревнований запланирован на 3 апреля. Борьбу за титул продолжают россиянки Анна Калинская, Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Самсонова сегодня в 21:00 мск проведёт свой первый матч на турнире с американкой Мэдисон Бренгл.

Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.