Ига Свёнтек станет первой ракеткой мира
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20-летняя теннисистка Ига Свёнтек из Польши благодаря сегодняшней победе в матче с представительницей Швейцарии Викторией Голубич поднимется на первое место рейтинга WTA.
Сейчас первой ракеткой мира является Эшли Барти, недавно объявившая о завершении карьеры. В начале 2022 года Свёнтек была девятой в рейтинге, затем победила в двух турнирах категории WTA-1000 в Дохе и Индиан-Уэллсе и поднялась на второе место.
Свёнтек станет лучшей теннисисткой мира, когда рейтинг обновится после Открытого чемпионата Майами 4 апреля. Она будет единственным на данный момент игроком из Польши (мужчиной или женщиной), который когда-либо занимал первое место в одиночном разряде.
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