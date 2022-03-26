Чесноков — о поражении Рублёва: Кирьос 102-й в рейтинге, но по игре — двадцатка мира

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение соотечественника Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Напомним, Рублёв со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

«Во втором сете Рублёв просто перестал играть. Игрок не железный, иногда бывают отвратительные матчи. Кирьос в хорошей форме: делает клоунаду какую-то, но, когда опускаешься в бездну, надо подумать о серьёзном теннисе. Ник уже играл в финале Майами, по идее, теннисист имеет победы над всеми игроками мира.

До матча ещё сказал, что будет сложная игра для Рублёва. Кирьос — не подарок, иногда мало быть в хорошей форме на турнире, надо иметь какую-то халяву по сетке. Если бы Андрей первый матч сыграл с более комфортным теннисистом, мог бы получить уверенность. Ник уже прошёл первый круг: почувствовал корты, мячи, атмосферу. Кирьос 102-й в мире, но по тому, как он играет — двадцатка мира на сегодняшний день. Рублёв играл достаточно слабо, был не в своей тарелке», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».