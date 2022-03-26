Радукану: пытаюсь быть более толстокожей и не думать о критике

Британская теннисистка Эмма Радукану призналась, что её уже не так заботит критика, как раньше. Чемпионка US Open сенсационно уступила чешке Катержине Синяковой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5.



После вылета с турнира в Майами Радукану вновь подвергли критике.



«Упорно тренируюсь. Думаю, что мне надо работать дальше и дальше. Пытаюсь быть более толстокожей и не думать о критике. Раньше, наверное, я бы стала смотреть, что там про меня пишут. Но сейчас мне уже всё равно. Получаю множество сообщений. Иногда они бывают не очень позитивными. Поэтому нужно быть более толстокожей», — цитирует Радукану Daily Express.

Радукану в настоящее время занимает 13-е место в рейтинге WTA.