Анастасия Павлюченкова высказалась о санкциях в отношении российских теннисистов

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова оценила санкции в отношении российских теннисистов. Напомним, WTA и ATP разрешили россиянам принимать участие в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, однако отменили все соревнования на территории России.
«Уже привыкла. Когда играю турниры WTA, флага и не вижу. Хотя прекрасно понимаю, какую страну представляю. Но у нас индивидуальный вид спорта. Мы с детства привыкли биться за себя, за свою семью. Правда, на Играх в Токио было немого иначе – мы ходили в форме страны. А в туре я в форме Lacoste, представляют мою фамилию. На мой взгляд, главное выходить на корт, достойно соревноваться и выигрывать. У нас есть такая возможность. А откуда я – все и так знают.
Есть ли диалог с WTA? Да. Приятно, что многие из WTA ко мне хорошо относятся – я долгое время была в совете игроков. Писали коллеги, директор WTA Стив Саймон спрашивал, как дела и как себя чувствую. Было приятно. Все на связи, проявляют заботу. Пару директоров турниров также напоминали о себе, но не было сомнений или чего-то ещё. Общение продолжается не только с девочками, но и с ребятами ATP-тура. Абсолютно всё так же», — сказала Павлюченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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