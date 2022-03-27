Чесноков: не думаю, что Медведев может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро

Прославленный российский теннисист Андрей Чесноков полагает, что россиянин Даниил Медведев вряд ли испытает серьёзные сложности в матче третьего круга турнира АТР в Майами с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
«Не думаю, что Даня может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро в Майами. Испанец лучше чувствует себя на земле, а Даня достаточно комфортно и с запасом обыграл Маррея. В следующей встрече у Медведева будет больше уверенности и агрессии — именно по этой причине он выиграет матч третьего круга», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055.
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