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Чесноков: не думаю, что Медведев может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро

Чесноков: не думаю, что Медведев может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро
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Прославленный российский теннисист Андрей Чесноков полагает, что россиянин Даниил Медведев вряд ли испытает серьёзные сложности в матче третьего круга турнира АТР в Майами с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

«Не думаю, что Даня может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро в Майами. Испанец лучше чувствует себя на земле, а Даня достаточно комфортно и с запасом обыграл Маррея. В следующей встрече у Медведева будет больше уверенности и агрессии — именно по этой причине он выиграет матч третьего круга», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055.

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