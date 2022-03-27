Чесноков объяснил, что нужно делать Медведеву для сохранения места в рейтинге АТР

Прославленный российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, что требуется россиянину Даниилу Медведеву для сохранения высокой позиции в рейтинге АТР.

«Мне кажется, чтобы Медведеву показывать стабильность и надёжность своего рейтинга, ему надо всегда проходить хотя бы до полуфинала. Иногда победа — когда он был вторым или третьим в мире — в турнире за 250 тысяч долларов для Дани вообще была неважна. Что он в первом круге проиграет, что он выиграет титул — это уровень игрока топ-4. Сейчас он должен проходить как минимум дальше. Там будет больше интриг», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».