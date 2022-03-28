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Квитова разобралась с Дэвис на турнире в Майами. Следующей соперницей станет Кудерметова

Квитова разобралась с Дэвис на турнире в Майами. Следующей соперницей станет Кудерметова
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 28-летняя американка Лорен Дэвис (94-й номер рейтинга) и 32-летняя представительница Чехии Петра Квитова (32-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Квитовой в двух сетах – 7:5, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

На счету Квитовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 8 (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 из 4 (75%) брейков.

В четвёртом круге турнира в Майами соперницей Петры Квитовой станет 24-летняя россиянка Вероника Кудерметова (23-й номер рейтинга).

Сетка женского турнира в Майами.
Майами (ж). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Лорен Дэвис
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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