Квитова разобралась с Дэвис на турнире в Майами. Следующей соперницей станет Кудерметова

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 28-летняя американка Лорен Дэвис (94-й номер рейтинга) и 32-летняя представительница Чехии Петра Квитова (32-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Квитовой в двух сетах – 7:5, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

На счету Квитовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 8 (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 из 4 (75%) брейков.

В четвёртом круге турнира в Майами соперницей Петры Квитовой станет 24-летняя россиянка Вероника Кудерметова (23-й номер рейтинга).