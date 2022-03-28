Чесноков: Медведев поставил Мартинеса в стойло и сказал: «Стой, лошадка, и не дёргайся»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил победу соотечественника Даниила Медведева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Медведев (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.
«Медведев второй в мире, а Мартинес-Портеро — 47-й. Медведев играл внутри корта, а испанец бегал из последних сил. Игроку, который играет в корте, всегда проще, а сопернику надо сделать на два-три шага больше. Мартинес огрызался, но Медведев поставил его в стойло и сказал: «Стой, лошадка, и не дёргайся».
Первые два тура были лёгкой прогулкой для Медведева. Не ожидал, что Маррей не окажет сопротивления. Сегодня Мартинесу было нечего терять, он пытался упереться рогом, чтобы достойно выглядеть в этом матче. Медведев выиграл очень комфортно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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