«Бруксби одной ногой в двадцатке». Чесноков оценил соперника Медведева в 1/8 финала Майами
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), где сразятся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1) и американец Дженсон Бруксби.
«В 1/8 Медведеву будет несколько тяжелее, чем в первых двух матчах. Бруксби может побороться, играет сильно. Одной ногой Бруксби уже реально в двадцатке мира — это просто дело времени. Будет серьёзный и достаточно сложный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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